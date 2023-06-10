Никаких больше свадеб: ЗАГСы столицы Приморья закроются

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменения в графике работы ждут три отдела записи актов гражданского состояния (ЗАГС) во Владивостоке. Это связано с переносом выходного дня с понедельника, 12 июня, на вторник, 13 число. Подробнее рассказали в городской администрации, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Так, во вторник не будут работать следующие отделы:

- № 1 по улице Гульбиновича, 3;

- № 2 по адресу Печорская, 8;

- № 3 на Шкипера Гека, 15.

– Отдел ЗАГС № 4 на Днепровской, который осуществляет регистрацию смерти, будет функционировать в штатном режиме, – добавили в мэрии. – Граждане могут воспользоваться некоторыми услугами ЗАГС в любое удобное время через портал «Госуслуги». В режиме онлайн можно подать заявление на регистрацию брака или же зарегистрировать рождение ребенка и выбрать имя через суперсервис «Рождение ребенка».

Напомним, 12 июня – День России, традиционно в эту дату устраивают выходной. В 2023 году праздник выпал на понедельник. В поселке Горные Ключи, например, пройдут соревнования по большому теннису.

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