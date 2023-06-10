Перекресток Борисенко и Никифорова оказался в паровой завесе

Утечка горячей воды произошла ранним утром в субботу, 10 июня. Фото: newsvl.ru

Утро 10 июня началось для автомобилистов, решивших проехать через улицы Борисенко и Никифорова во Владивостоке, не с кофе, а с обильного пара и нулевой видимости на дороге. На указанном перекрестке произошла утечка горячей воды. На место выехали специалисты ДГК, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Порыв произошел ранним субботним утром, горячая вода вытекала несколько часов. За это время, если верить сообщениям из социальных сетей, происшествий на перекрестке не случилось. Однако жители приморской столицы успели снять происходящее на фото и видео, а потом растиражировать в различных пабликах.

На место выехали специалисты Дальневосточной генерирующей компании (ДГК) и занялись ремонтом.

– При заполнении трассы теплоносителем была выявлена утечка. Аварийная бригада оперативно выехала на место для проведения работ. На данный момент течь устранена, специалисты выполняют ремонты по устранению повреждения на участке магистральной теплотрассы. Энергетики планируют выполнить все работы в течение дня, – ответили «Комсомолке» в пресс-службе профильной организации.

Дальнейшая прогулка по указанной местности показала – пара больше нет, а дорога почти высохла.

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