Движение по улице Калинина во Владивостоке ограничено на все выходные

Работы на Калинина продлятся до конца понедельника, 12 июня. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

На улице Калинина недалеко от торгового центра «Калина Молл» начался дорожный ремонт – подрядчик устанавливает камеру ливневой канализации. Городская администрация предупреждает водителей о том, что на участке от дома №8 до №33 по Калинина временно ограничено движение и парковка. В связи с этим маршруты автобусов претерпят изменения, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Подрядчик меняет камеру ливневки. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Ограничение действует с 8 часов утра субботы, 10 июня, и продлится до 23 часов понедельника, 12 июня.

Объехать ремонтируемый участок можно по следующим улицам: Черемуховая, Вилкова, Интернациональная, Харьковская.

Проехать и припарковаться возле «Калины Молл» не получится. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Общественный транспорт теперь ходит по следующей схеме:

По направлению к остановочному пункту «Диомид»: Спортивная – Вилкова – Окатовая – Харьковская – Черемуховая – разворот в районе дома № 47 по Калинина – далее по установленной схеме движения.

В обратном направлении: Калинина – разворот в районе дома № 47 по Калинина – Черемуховая – Харьковская – Окатовая – Вилкова – Спортивная – далее по установленной схеме движения.

Временная схема движения общественного транспорта. Фото: Администрация Владивостока

В мэрии отметили, что на указанной улице продолжается благоустройство пространства и дороги. Так, от «Чайки» до «Мальцевской» специалисты оформляют пешеходные зоны, ремонтируют ливневки, делают двойной слой асфальта. Все работы завершатся до середины августа.

Напомним, в конце мая начался ремонт дорожного покрытия Некрасовского путепровода. Движение по одной из главных артерий города есть, но автомобилям приходится преодолевать привычное расстояние за довольно долгое время – здесь регулярно образовываются пробки.

Кроме того, водителей города совсем скоро ждет еще одно испытание длиною в полтора месяца – в 8 часов утра 15 июня до 23 часов 30 июля перекроют движение по трассе вдоль улицы Кутузова, 3. Подрядчик реконструирует тепловые сети на участке от Кутузова, 3, до Русской, 66.

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