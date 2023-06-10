На приморских водителей устроили облаву

Рейды проходят с 10 по 12 июня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

В Приморье начались длинные выходные – жители отдыхают с 10 по 12 июня. В связи с этим региональное ГИБДД ожидает увеличение количества водителей, которые могут решить сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения. Для пресечения подобных действий в крае три дня продлятся профилактические рейды «нетрезвый водитель», сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Как отметили в пресс-службе ведомства, на таких мероприятиях задействуют максимальное число нарядов дорожно-патрульной службы (ДПС).

К водителям обратился замначальника Управления Госавтоинспеции по Приморью Юрий Колесников, он призвал не садиться за руль пьяным, ведь за это предусмотрены штрафы.

Так, если человек сел выпившим или отказался проходить медицинское освидетельствование, то ему грозит штраф до 30 тысяч рублей, а также лишение прав на срок до двух лет.

Повторный проступок наказывается серьезнее: нарушителю грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

– Если автомобилист считает, что проверка на состояние опьянения проводится без оснований, алгоритм действий сотрудника ГИБДД вызывают сомнения, – необходимо позвонить на единый «телефон доверия» +7 (423) 240-10-00, – добавили в ведомстве.

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