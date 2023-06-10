Приморец забыл закрыть окно в машине и поплатился за это

Фото: Евгения ГУСЕВА

Невнимательность обошлась жителю Уссурийска в кругленькую сумму. Мужчина припарковал возле дома на Тургенева свою машину Тоyota Harrier и забыл закрыть окно. Проходивший мимо человек решил воспользоваться «возможностью» и вытащил из салона кошелек, где были деньги и ювелирное украшение. В итоге пострадавший уссуриец лишился имущества на 63 тысячи рублей, поэтому и обратился в полицию, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

34-летний мужчина рассказал правоохранителям, что в кошельке, который вытащили из авто, лежали 35 тысяч рублей и украшение за 28 тысяч рублей. Следователи МВД завели уголовное дело о краже со значительным ущербом (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ).

Оперативники сразу начали поиски преступника, им оказался 52-летний земляк потерпевшего, причем у мужчины уже есть за плечами как минимум одна судимость. Когда внимательного воришку доставили в отделение полиции, то он признался, что просто заметил незапертое окно и украл чужое имущество – все действие попала на камеру наблюдения. Как отметили в ведомстве, подозреваемый сам вернул часть похищенного полицейским.

После завершения расследования уголовного дела предприимчивый гражданин может отправиться за решетку на срок до пяти лет.

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