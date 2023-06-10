Забыла поставить на ручник: необычное ДТП с пустым авто произошло в столице Приморья

Ситуация вызвала удивление у владивостокцев. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Странное дорожно-транспортное происшествие случилось во второй половине дня 9 июня на улице Героев Тихоокеанцев во Владивостоке. Владелицу кроссовера Nissan по неизвестной причине остановили сотрудники ДПС, видимо, женщина вышла из салона, забыв поставить авто на ручник. В результате машина покатилась назад, а хозяйка транспортного средства и полицейским побежали за автомобилем. Итогом стала авария, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Все произошло на дороге, ведущей к Золотому мосту. Скатывающаяся машина задела другого участника дорожного движения, черканув бок, а затем заехала на разделительное ограждение. Остальные водители успели увернуться от едущего на них автомобиля. Судя по всему, никто из людей не пострадал в этом необычном происшествии.

В социальных сетях отмечают, что женщина до этого происшествия попала в другую аварию.

Накануне ДТП стало причиной довольно серьезного дорожного затора – автомобилисты почти не ехали в сторону центра города.

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