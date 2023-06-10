Подросток накинулся на остановочный павильон во Владивостоке

Инцидент произошел еще 20 мая на остановке «Краевая больница», но известно о нем стало только недавно. Молодой человек, видимо, заскучал и решил проверить на прочность остекление и оборудование павильона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

На видео, снятого с камеры наружного наблюдения, заметно, как подросток медленно подходит сначала к цифровому экрану и с силой бьет по нему ногой, а затем повторяет свои действия уже возле бокового стекла.

Очевидно, что развить полностью чужое имущество не удалось, но, судя по всему, повреждения все же есть.

В настоящее время специалисты «Цифрового Приморья», которое и обслуживает обстановку, продолжают проверку. После проведения всех разбирательств (компания написала заявление в полицию) работники восстановят павильон, и только после этого станет ясна сумма ущерба.

Отметим, это уже далеко не первый случай, когда жители Владивостока пытаются изуродовать общественные пространства. Как правило, за подобными занятиями застают именно молодежь. Виновников всегда находят и привлекают к ответственности.

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