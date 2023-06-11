Во Владивостоке прошел праздничный концерт хора «Дети войны»

Мэрия поддерживает коллектив. Фото: Администрация Владивостока

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что праздничный концерт в честь 15-летнего юбилея хора «Дети войны» прошел в Дворце культуры железнодорожников. Заместитель главы мэрии Дарья Стегний наградила участников знаками отличия «За заслуги перед Владивостоком». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Также она вручила коллективу почетные грамоты и благодарность главы города. После торжественного вручения наград хор исполнил патриотические песни о городе, его богатой природе. Всего было 14 номеров.

Выступил перед зрителями также ансамбль танца «Вихрь».

– Сегодня мы отмечаем юбилей народного хора «Дети войны», но мы не забываем про другие ветеранские хоровые коллективы, которые мы поддерживаем и будем оказывать возможную помощь в дальнейшем, – отметил председатель Владивостокской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Владимир Макаров.

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