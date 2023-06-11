В Приморье пожарные спасли мужчину, застрявшего в задымленной квартире

Пожарные также эвакуировали 3 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье сотрудники МЧС вытащили мужчину из задымленной квартиры во время пожара в пятнадцатиэтажном доме. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пожар случился вечером 10 июня в микрорайоне Солнечный в Большом Камне. МЧС прибыли на место уже через 6 минут после сообщения о возгорании. К этому моменту жильцы сами начали тушить огонь на третьем этаже. Пожарные произвели дымоудаления, а также спасли мужчину, который из-за дыма не мог выбраться из квартиры. Они также эвакуировали еще 3 человека.

Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются. В тушении было задействовано 4 единицы пожарной техники и 12 человек личного состава.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что женщина подожгла две машины. Оказалось, что ревнивая жена сделала это на почве ревности.

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