Снова ливни и грозы: прогноз погоды в Приморье на 11 июня

Вечером ожидаются ливни и грозы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В «Примгидромете» рассказали, какая погода ждет приморцев в воскресенье, 11 июня. Ее будут определять фронтальные разделы, из-за чего вечером ожидаются ливни и грозы. Подробности – в материале «Комсомольская правда – Владивосток».

Во Владивостоке сегодня облачно, утром и днем небольшой дождь, вечером он усилится. Ночью и утром будет туман. Ветер юго-восточный, вечером сильный. Температура воздуха ночью +11…+13°C, днем +15…+17°C.

В Уссурийске переменная облачность, утром и днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +10…+12°C, днем +15…+17°C.

В Находке облачно, вечером небольшой дождь, утром туман. Ветер восточный, юго-восточный. Температура воздуха ночью +12…+14°C, днем +20…+22°C.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что мощный ливень, крушивший все и вся во Владивостоке, не успокоился и на второй день. 9 июня он принес немало бед.

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