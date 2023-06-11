Если вы из Владивостока, то обязательно зайдите: приморцы рассказали необычную историю из отпуска

Во Владивостоке он был на срочной службе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморцы в социальных сетях рассказали удивительную историю: оказывается, в городе Анталья живет турок, который до сих пор не может забыть Владивосток! Очевидцы рекомендуют обязательно зайти к нему, если вдруг поедете в Турцию. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчина работает в лавке местных специй в историческом центре. Его зовут Али и ему 62 года. Он также говорит на смеси десяти языков. Во Владивостоке он был на срочной службе, так как родился и вырос в советском Казахстане. Теперь он с ностальгией вспоминает полюбившийся Дальний Восток и рад гостям оттуда.

Жителей Владивостока он встречает бесплатным вкусным чаем и дружеской беседой.

Информацию о гостеприимном турке «Комсомолке» подтвердила Екатерина, которая была в Турции и проходила мимо этой лавки.

– Да, мы стояли у прилавка с турецкими сладостями и разговорились с продавцом. Когда мы сказали, что из Владивостока, то нам указали, что специи рядом продает мужчина, который служил на Дальнем Востоке.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что цель Владивостока на ближайшее время – пять миллионов туристов в год. В этом плане город еще не раскрыт в полной мере, есть куда расти,

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