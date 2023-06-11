Двери возможностей закрываются: в Приморье рухнул арт-объект

Так теперь выглядит объект. Фото: Svodka25.

В Приморье рухнул еще один арт-объект с символическим названием «Дверь возможностей» на острове Русский. Фотографиями поделились приморцы в соцсетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дверь установили на мысе Вятлина. Однако открытыми двери простояли недолго, недавно их обнаружили лежащими на земле рядом с помостом. Есть два варианта, почему это произошло: объект стал жертвой либо вандалов, либо непогоды, которая бушевала в регионе недавно и уничтожила даже дорожные покрытия. Шквалистый ветер вполне мог повалить даже тяжелые ворота.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что активисты поставили еще одно пианино на острове Русский. Прошлое простояло почти полгода, но потом неизвестные вандалы вновь подожгли музыкальный инструмент.

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