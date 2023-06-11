Полиция заинтересовалась ДТП в Большом Камне

Полиция уже проверяет случившееся. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье полиция разбирается в деталях произошедшего ДТП в Большом Камне. За рулем перевернувшегося автомобиля был водитель с 4-летним стажем. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мужчине за рулем было 31 год, он не справился с управлением и влетел в автобусную остановку. Машина перевернулась и приземлилась на крышу. В ходе аварии никто не пострадал, сам водитель выжил. Полиция уже проверяет случившееся и проводит исследование. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством России.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что странное дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Героев Тихоокеанцев во Владивостоке. Владелицу кроссовера Nissan по неизвестной причине остановили сотрудники ДПС, видимо, женщина вышла из салона, забыв поставить авто на ручник.

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