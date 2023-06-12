В Приморье пожарные приехали на вызов в детский сад спасать необычного малыша

Спасательная операция прошла успешно. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморье пожарным поступил звонок с просьбой приехать в детский сад города Уссурийска и помочь малышу, попавшему в беду. Вот только пострадавшим оказался не ребенок, а пушистый котенок, который каким-то образом оказался в водосточной трубе и не мог выбраться из-за потока воды, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на МЧС Приморья.

Жалобный писк из пятиметровой дренажной трубы услышали местные жители, они и вызвали спасателей. Специалисты действовали оперативно, при помощи шанцевого инструмента (ручной инструмент, предусмотренный по штату в воинских подразделениях и предназначенный для выполнения инженерных работ) вскрыли асфальт и вызволили перепуганного котенка.

– Пожарные нашли его на стыке двух труб, им удалось спасти его. Местные жители поблагодари сотрудников МЧС и уже нашли малышу любящих хозяев, – рассказали в ведомстве.

Видимо этот котик, как говорится, родился в рубашке. К тому же у него трехцветный окрас, который, считается, приносит удачу зверьку и его владельцу.

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