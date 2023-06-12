С ноября 2022 года пассажиры авиарейсов вывезли с Камчатки больше 123 тонн красной икры

В мае самолетами с Камчатки вывезли почти 4 тонны икры непромышленного изготовления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За семь месяцев, начиная с ноября 2022 года, пассажиры авиарейсов вывезли в багаже с Камчатки больше 123 тонн красной икры. Большинство морепродуктов вывозят в Москву либо во Владивосток, сообщает «Комсомольская правда Дальний Восток» со ссылкой на Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

В ведомстве также рассказали, что в мае с Камчатского края вывезли четыре тонны морского деликатеса непромышленного изготовления. Икра отправилась в разные уголки страны: в Южно-Сахалинск, Владивосток, Хабаровск, Москву, Новосибирск и Иркутск.

– С 1 ноября 2022 года в Камчатском крае начался эксперимент по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок красной икры непромышленного изготовления. Каждый авиапассажир может провезти с собой до 10 килограммов деликатеса без маркировки и сопроводительных документов, – объяснили в ведомстве.

Всего с начала эксперимента удалось выявить 7 876,4 килограмм икры с документами и проконтролировать перевозку 123 171,6 килограмма этого деликатеса непромышленного изготовления. С ноября прошлого года сотрудники Россельхознадзора зарегистрировали десять нарушений при перевозке морепродуктов весом 299,8 килограмм.

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