На Владивосток обрушилось 46 миллиметров осадков 11 июня

Владивосток приводят в порядок после непогоды.
Фото: Администрация Владивостока
Во Владивостоке дождь, который прошел вечером 11 июня, принес 46 миллиметров осадков. Об этом сообщили в мэрии города. Приморскую столицу продолжают приводить в порядок. Специалисты убирают сошедший на дороги грунт, прочищают сети ливневой канализации, грейдируют грунтовые проезды и проводят другие работы, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».
На улице Давыдова есть полноценная ливневая канализация с трубой большого диаметра, однако после всей этой истории с непогодой она засорилась мусором. Дорожники извлекли из ливневки множество автомобильных покрышек, бревен и другие отходы.
Всего вывезли более пяти грузовиков общим объемом до 150 кубометров. В ближайшие дни будут проведены бетонные работы для восстановления коллектора, затем на участке уложат основание и заасфальтируют. По расчету специалистов, если подобного «апокалипсиса» не повторится в ближайшие дни, работы завершать в течение 10-14 дней.
Напомним, из-за циклона, который обрушился на Владивосток 8 июня и принес с собой мощный ливень, был введен режим чрезвычайно ситуации. Решение об этом приняли на заседании городской комиссии по ЧС.
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