В Приморье ищут мужчину со шрамом на носу

Родственники не знаю, куда ушел Александр и в чем он был одет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поисковый отряд «Примпоиск» сообщил об исчезновении 57-летнего жителя села Первомайское. Александр Пинчук перестал выходить на связь с родными 6 июня, по сей день его местонахождение остается неизвестным, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Родственники не знаю, куда ушел Александр и в чем он был одет. Его можно узнать по высокому росту – 180 сантиметров, худощавому телосложению, черным волосам с сединой, карим глазам и отличительной особенности – шраму на носу.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении мужчины, специалисты «Примпоиска» просят позвонить по телефонам: 8 (42346) 2-31-02, 102 или 112 – полиция. 8 924 239 02 64, 8 914 069 90 90 – волонтеры (Telegram/WhatsApp)

Объявление о пропаже. Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как поисковикам удалось найти без вести пропавших братьев подростков, которых искали неравнодушные люди, полицейские и родители несколько дней.

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