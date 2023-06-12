В День России 15 школьников Владивостока получили свои первые паспорта

Быть гражданами России - большая ответственность. Фото: Администрация Владивостока

15 юных жителей Приморья в торжественной обстановке получили свои первые паспорта. Их им вручил на центральной площади мэр Константин Шестаков, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Вручение паспортов прошло в рамках акции «Мы - граждане России». Все вместе ребята, которые представляют различные школы приморской столицы, произнесли обещание верно и преданно служить Отечеству, защищать его интересы, безопасность и независимость. Это добрая традиция проходит каждый год. В прошлый раз Олег Кожемяко со сцены поздравил и выдал государственный документ, удостоверяющий личность, девяти школьникам.

Напомним, на центральной площади Владивостока люди празднуют День России. Развлекательная программа продлится до 17:00. Также всех гостей ждет мультимедийная выставка об истории русской письменности, а на спортплощадке игр «Дети Приморья» все желающие могут сфотографироваться с талисманами соревнований – медведем Владом и лисой Златой.

Но и это еще не все. В 19:00 начнется концерт кавер-группы «Тесла». Главным музыкальным событием вечера станет выступление музыканта, автора и исполнителя Олега Чубыкина, шоу начнется в 20:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В санатории «Сахарный ключ» дети и вожатые подготовили патриотический концерт в честь дня России

Ребята продемонстрировали народные танцы, спели песни и прочитали стихи (подробнее...)

Из-за чего в аэропорту очереди и как их избежать – секреты воздушной гавани

Расскажем и покажем, что внутри аэропорта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.