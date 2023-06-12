День России отметил яркой программой поселок Подножье на острове Русский

День России во Владивостоке. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Поселок Подножье на острове Русский во Владивостоке отметил День России 12 июня. В мероприятии приняли участие представители различных диаспор и народностей. В таком формате праздник прошел здесь впервые, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На праздник пришло около трех тысяч человек. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

В 2022 году гуляния развернулись в поселке Экипажном. Веселье прошло на ура, в мэрии сделали выводы, что на острове Русский можно и нужно проводить такие торжества. Местные жители с удовольствием откликнулись на приглашение и пришли на праздник целыми семьями. По предварительным оценкам, гостями праздника стали около трех тысяч человек.

Праздничную программу посвятили не только русскому фольклору. Свои костюмы, музыкальные инструменты, мастер-классы, вокальные и танцевальные номера на празднике представили гости из Индии, Беларуси, Вьетнама, Кыргызстана, Узбекистана. Во время мероприятия также прошла дегустация блюд разных национальностей. А еще на празднике можно было испробовать свои силы и распилить настоящее бревно, сфотографироваться в яркой фотозоне, украсить руку рисунком из хны.

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