Машина почти сложилась пополам: кадрами жесткого ДТП поделились приморцы в социальных сетях

Кроме водителя и пассажира никто не пострадал. Фото: telegram-канал @newsartema.

Серьезная авария произошла в Вольно-Надеждинском. По словам очевидцев, водитель автомобиля сел за руль пьяным. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Кадрами аварии приморцы поделились в социальных сетях. На фотографиях автомобиль, который серьезно пострадал: всмятку разбита передняя часть, а сама машина почти что сложилась пополам.

– Пьяные развалили авто. Хорошо, что, кроме них самих и их корыта, никто не пострадал, – рассказывают очевидцы.

Однако что именно произошло, история умалчивает. Судя по листве на машине, автомобиль врезался в дерево. В случившемся теперь предстоит разобраться сотрудникам ДПС, которые выехали к месту аварии.

Подробности аварии предстоит выяснить сотрудникам ДПС. Фото: telegram-канал @newsartema.

Напомним, что серьезное ДТП не так давно произошло в Большом Камне. 31-летний мужчина не справился с управлением, из-за чего его автомобиль врезался в автобусную остановку, затем перевернулся и приземлился на крышу.

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