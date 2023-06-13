За пять месяцев 2023 года экспорт продукции АПК из Приморья достиг 696 миллионов долларов

В основном продукцию доставляют в Японию, Китай и Республику Корею. Фото: Правительство Приморского края

В Приморье экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился в 1,2 раза и достиг 696 миллионов долларов за пять месяцев 2023 года. Основной объем составляют рыба, морепродукты и соя, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации регионального министерства сельского хозяйства, через порты Приморья в основном продукцию АПК доставляют в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно – в Китай, Республику Корею и Японию. За пять месяцев экспорт морепродуктов достиг 565 миллионов долларов, сои – 85 миллионов, соевого масла – 23 миллиона, кукурузы – 12 миллионов, мяса и молока – почти 5 миллионов.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, край занимает четвертое место в рейтинге регионов России по экспорту сельхозпродукции и продовольствия.

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