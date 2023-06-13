Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток13 июня 2023 2:12

За пять месяцев 2023 года экспорт продукции АПК из Приморья достиг 696 миллионов долларов

Объем поставок увеличился в 1,2 раза
Павел САХАРОВСКИЙ
В основном продукцию доставляют в Японию, Китай и Республику Корею.

В основном продукцию доставляют в Японию, Китай и Республику Корею.

Фото: Правительство Приморского края

В Приморье экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился в 1,2 раза и достиг 696 миллионов долларов за пять месяцев 2023 года. Основной объем составляют рыба, морепродукты и соя, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации регионального министерства сельского хозяйства, через порты Приморья в основном продукцию АПК доставляют в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно – в Китай, Республику Корею и Японию. За пять месяцев экспорт морепродуктов достиг 565 миллионов долларов, сои – 85 миллионов, соевого масла – 23 миллиона, кукурузы – 12 миллионов, мяса и молока – почти 5 миллионов.

По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, край занимает четвертое место в рейтинге регионов России по экспорту сельхозпродукции и продовольствия.

ЧТО ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ

Секреты рецептов правильного кваса

Отвечают специалисты этого дела в Приморье (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.