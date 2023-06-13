Лицом в землю: в Приморье задержание автомобилиста попало на видео

Кадрами поделились очевидцы. Фото: принтскрин видео.

Жители Приморья опубликовали видео ночной погони, которая произошла в Уссурийске. Увиденное больше напоминает кадры из какого-нибудь фильма. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Начинается ролик с того, что несколько машин ДПС преследуют автомобиль. Когда же автомобиль останавливается, около четырех-пяти сотрудников полиции заталкивают мужчину в салон, предположительно, это пассажир, после чего вновь силой вытащили его на улицу. Также можно заметить, что на землю специалисты повалили еще одного человека, возможно водителя.

После того, как приморцы оказались на улице, их скрутили наручниками. Что именно натворили мужчины, раз за ними организовали погоню, неизвестно. Очевидцы рассказали, что во время задержания слышали звуки, которые напоминали выстрелы. Корреспондент «Комсомолки» обратился за комментариями в пресс-службу УМВД по Приморью.

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