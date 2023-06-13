Во Владивостоке мужчина едва не утонул в акватории бухты Аякс

К спасателям обратилась жена приморца. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Минувшим днем купание в море для жителя Владивостока могло обернуться трагедией. В центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморью обратилась женщина и сказала, что течение уносит ее мужа в море. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, мужчину унесло на 500-600 метров от берега, однако спасатели вовремя нашли мужчину. Добравшись до него, они подняли его на плавсредство и доставили на берег. Помощь врачей приморцу не понадобилась.

Напомним, что 5 июня в Приморье на реке Большая Уссурка пропал 16-летний подросток. На месте ЧП побывал Дальнереченский межрайонный прокурор Михаил Рудницкий, чтобы проконтролировать поиски. Позже Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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