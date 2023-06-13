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НовостиВладивосток13 июня 2023 5:52

В помощь участникам спецоперации из Приморья отправят экскаваторы для рытья окопов

По словам губернатора, скоро бойцы смогут пользоваться местными беспилотниками
Павел САХАРОВСКИЙ
Военнослужащие передали привет свои близким.

Военнослужащие передали привет свои близким.

Фото: Александр КОЦ

Приморским бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, отправят экскаваторы для рытья окопов и блиндажей. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко, в очередной раз побывав на передовой, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава Приморья пообщался с бойцами отрядов «Тигр» и «Барс», осмотрел оборудованные блиндажи и укрытия, о чем «Комсомолка» писала ранее. Олег Кожемяко добавил, что в крае уже изготавливают беспилотники и скоро их можно будет задействовать на передовой.

Бойцы поблагодарили всех приморцев, которые поддерживают их, а также передали привет своим семьям.

– Спасибо всем жителям Приморья, что поддерживают нас. Всем передаем привет! Мы воюем, трудимся, победа будет за нами, однозначно, мы победим.

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