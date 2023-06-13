В помощь участникам спецоперации из Приморья отправят экскаваторы для рытья окопов

Военнослужащие передали привет свои близким. Фото: Александр КОЦ

Приморским бойцам, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, отправят экскаваторы для рытья окопов и блиндажей. Об этом сообщил губернатор края Олег Кожемяко, в очередной раз побывав на передовой, рассказали в пресс-службе регионального правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Глава Приморья пообщался с бойцами отрядов «Тигр» и «Барс», осмотрел оборудованные блиндажи и укрытия, о чем «Комсомолка» писала ранее. Олег Кожемяко добавил, что в крае уже изготавливают беспилотники и скоро их можно будет задействовать на передовой.

Бойцы поблагодарили всех приморцев, которые поддерживают их, а также передали привет своим семьям.

– Спасибо всем жителям Приморья, что поддерживают нас. Всем передаем привет! Мы воюем, трудимся, победа будет за нами, однозначно, мы победим.

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