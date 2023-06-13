В Лесозаводске неизвестная устроила погром возле студии хореографии

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: telegram-канал @vlad__ork.

Жительница Лесозаводска минувшей ночью устроила разгром возле местной студии. Вокруг разрушенные цветочные горшки и вырванные с корнем растения. Кадрами очевидцы поделились в социальных сетях, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Все цветы, которые мы высадили, всю красоту, которую мы создавали, полностью уничтожили вандалы.

По словам очевидцев, примерно в 22:00 девушка начала крушить все вокруг себя. Приморцы отмечают, что она не выглядела пьяной, но ее состояние было похоже на невменяемое. Чем именно ей не угодили цветочные горшки, остается загадкой.

– Когда ее попытались снять на видео, она подбежала, выбила телефон из рук и убежала.

Автор видео добавила, что заявление в полицию уже написано.

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