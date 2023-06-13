В Приморье тушат полигон бытовых отходов

Мусорный полигон. Фото: t.me/partizansky_rayon_official.

Полигон твердых бытовых отходов горит в Приморском крае. На данный момент пожар в районе села Владимиро-Александровское уже локализовали, специалисты продолжают тушение. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Партизанского муниципального района. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К этому часу пожар тушат восемь единиц техники. Среди ни один экскаватор по погрузке грунта, пять самосвалов, один бульдозер и один илосос. Также на пожаре работают 10 специалистов по его ликвидации, привлечены силы 18 отряда противопожарной службы Приморского края. По предварительной информации, никто не пострадал.

Тушение пожара. Фото: t.me/partizansky_rayon_official.

В пресс-службе администрации муниципального района подчеркнули, что ситуацию лично контролирует заместитель главы администрации Виталий Сопатенко. Редакция «Комсомолки» продолжит следить за развитием.

МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Из-за чего в аэропорту очереди и как их избежать – секреты воздушной гавани

Расскажем и покажем, что внутри аэропорта (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.