На Некрасовском путепроводе во Владивостоке появится новый асфальт

Бригады начнут ямочный ремонт на путепроводе и проспекте 100-летия Владивостока.
Фото: МБУ «Содержание городских территорий»
В пресс-службе предприятия «Содержание городских территорий» рассказали, что на Некрасовском путепроводе продолжаются ремонтные работы. Этой ночью на участке снимут поврежденное покрытие. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Бригады начнут ямочный ремонт на путепроводе и проспекте 100-летия Владивостока. Работы затронут участок от Некрасовской до съезда на остановку «ТОВВМУ», по всем полосам. А также на повороте с проспекта 100-летия Владивостока на Бородинскую, в районе остановки «Парк Победы».
После этого на участке появится новый асфальт. Водителей призывают ехать осторожнее и быть внимательными.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что график ремонта Некрасовского путепровода скорректировали. Деформационные швы давно вызывали нарекания у автомобилистов, их плохое состояние также признали обследования.
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