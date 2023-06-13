Благородное дело и правильный выбор: как приморцам записаться на службу по контракту

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье продолжается набор желающих на службу по контракту в вооруженных силах России. В правительстве уверены, это – правильный выбор, который, к тому же, хорошо оплачивается. Добровольцу сразу выплачивают 600 тысяч рублей, а затем от 200 тысяч поступает военнослужащему каждый месяц.

– Министерством обороны Российской Федерации продолжается набор на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ в Приморском крае, – рассказывает инструктор пункта отбора Евгений Радченко. – Гражданин, желающий поступить на военную службу, может обратиться в военный комиссариат по месту жительства, на пункт отбора или подать заявление на сайте «Контракт 25». Для всех граждан, поступивших на службу и заключивших контракт сроком от одного года, предусмотрены следующие денежные выплаты: 200 тысяч рублей всем гражданам, заключившим контракт с МО РФ; 500 тысяч рублей – заключившим контракт и бывающим в командировках в зоне проведения специальной военной операции, 600 тысяч рублей – для тех, кто поступил в именные подразделения 25-й армии. Денежное довольствие военнослужащих в зоне СВО начинается от 204 тысяч рублей.

Кроме того, как подать заявление на сайте, мужчины могут обратиться в единый центр отбора. Во Владивостоке его можно найти на улице Верхнепортовая, 12а, телефоны: +7 (423) 221-64-83, +7 (423) 239-71-00, +7 (991) 067-69-46.

В Уссурийске адрес следующий: улица Лермонтова, 24, телефоны: +7 (4234) 26-95-62, +7 (4234) 26-94-72, +7 (924) 129-10-57.

Напомним, в Приморье действует ряд мер социальной поддержки как для бойцов, так и для их семей. На федеральном уровне выдается жилье или помогают с оплатой аренды; предусмотрено бесплатное лечение и реабилитация в военных медучреждениях, а также страховка жизни и здоровья; после 20 лет службы мужчина может рассчитывать на льготную пенсию; для детей выделены бюджетные места в вузах; также за будущими контрактниками бронируются рабочие места.

Со стороны региональных властей будет обеспечено приоритетное поступление в ВУЗ или СПО; бесплатное горячее питание для школьников 5-11 классов; кроме того для детей и дошкольников организуют посещение дополнительных кружков и подготовительные программы; семьи с детсадовцами освобождены от платы в мунорганизациях; также организована поддержка семьи военнослужащего в зависимости от жизненной ситуации.

Статус ветерана боевых действий позволяет компенсировать оплату квартиры и коммунальных услуг в размере 50 процентов от суммы, также бойцы могут рассчитывать и на другие меры соцподдержки и льготы.

Кроме того, частники СВО и члены их семей могут временно приостановить платежи по ранее взятым кредитам, в том числе и ипотеке.

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