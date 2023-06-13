Приморский пожарный сорвался со второго этажа, пытаясь прорваться в горящую квартиру

Сейчас с пожарным все хорошо, ему оказали помощь. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Работа у пожарных сложная, и это ни для кого не секрет. Приморцы поделились видео, на котором в Находке пожарный сорвался с лестницы, пытаясь прорваться в задымленную квартиру. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Судя по всему, спасатель оперся на сушилку для вещей, которая оказалась совсем неустойчивой. Из-за этого он рухнул со второго этажа. «Комсомольская правда – Владивосток» обратилась за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю. Они рассказали, что сейчас с пожарным:

– Он упал с треколенной лестницы, сейчас находится в травматологическом отделении. Пожарному оказали всю необходимую помощь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что полигон твердых бытовых отходов горит в Приморском крае. На данный момент пожар в районе села Владимиро-Александровское уже локализовали, специалисты продолжают тушение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Молоко без антибиотиков – миф или реальность

Репортажи с федеральных каналов вы видели, а как с этим дела в Приморье? (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.