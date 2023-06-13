Во Владивостоке произошла страшная авария с пятью машинами

ДТП устроил водитель Lexus. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке на Снеговой пади произошла страшная массовая авария, в которой пострадало сразу пять автомобилей. На месте уже работают аварийные комиссары. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

ДТП устроил водитель Lexus, которому внезапно стало плохо прямо за рулем. В итоге он потерял управление, и его машина влетела в Toyota Prius, который от сильного удара отбросило прямо на Nissan March. Это авто, в свою очередь, столкнулось с грузовиком. При этом Lexus продолжил движение и въехал в припаркованный Toyota Prius.

Очевидцы сообщили, что на месте уже работают аварийные комиссары.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что серьезная авария произошла в Вольно-Надеждинском. По словам очевидцев, водитель автомобиля сел за руль машины пьяным.

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