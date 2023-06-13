Во Владивостоке произошла страшная авария с пятью машинами

ДТП устроил водитель Lexus.
Фото: принтскрин видео.
Во Владивостоке на Снеговой пади произошла страшная массовая авария, в которой пострадало сразу пять автомобилей. На месте уже работают аварийные комиссары. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
ДТП устроил водитель Lexus, которому внезапно стало плохо прямо за рулем. В итоге он потерял управление, и его машина влетела в Toyota Prius, который от сильного удара отбросило прямо на Nissan March. Это авто, в свою очередь, столкнулось с грузовиком. При этом Lexus продолжил движение и въехал в припаркованный Toyota Prius.
Очевидцы сообщили, что на месте уже работают аварийные комиссары.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что серьезная авария произошла в Вольно-Надеждинском. По словам очевидцев, водитель автомобиля сел за руль машины пьяным.
МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:
Из-за чего в аэропорту очереди и как их избежать – секреты воздушной гавани
Расскажем и покажем, что внутри аэропорта (подробнее)
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.