В Приморье полиция ищет водителя, насмерть сбившего женщину

ДТП произошло в Тавричанке. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье полиция просит помочь найти водителя, который совершил смертельное ДТП. По информации пресс-службу УМВД России по краю, произошло все в поселке Тавричанка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились представители ведомства, в районе дома на Парковой, 2, водитель наехал на 54-летнюю женщину, которая была на проезжей части. Из-за столкновения с автомобилем жительница края скончалась, а автомобилист скрылся с места аварии. Сотрудники полиции ищут легковую машину с поврежденной передней частью.

Очевидцев, у которых есть какая-либо информация о случившемся, просят обращаться по телефонам: 8-423-342-01-05 (ДЧ ОМВД России по Надеждинскому району), 8-423-342-08-68 (ОГИБДД ОМВД России по Надеждинскому району). Полиции важны любые сведения, в том числе и записи с видеорегистратора.

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