На Морском вокзале во Владивостоке мальчик едва не упал с виадука

Произошедшее попало на видео. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке у здания Морского вокзала маленький мальчик едва не упал с виадука. Спас юного жителям приморской столицы Заместитель командира отдельной роты ППСП капитан полиции Александр Заноздра, который в этот момент следил за порядком, рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По виадуку прогуливался мужчина со своим сыном, который следовал за отцом на самокате. В какой-то момент мальчик отстал от родителя и побежал в сторону перил, будто бы увидел что-то интересное, взрослый же продолжил свой путь. Юный приморец наклонился и опустил руки за ограждения. Все могло бы закончиться плачевно, если бы не полицейский, который мгновенное подхватил ребенка на руки.

Мальчика передали отцу, который взял его на руки и пошел дальше. Как добавили в пресс-службе ведомства, с мужчиной провели профилактическую беседу о том, что необходимо следить за своим ребенком.

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