Приморский бизнес расширил географию взаимодействия

Фото: Freepick.com. Предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон».

Приморские предприниматели активно ищут новых поставщиков и рынки сбыта, строят актуальные логистические маршруты. Количество стран, с которыми взаимодействует региональный бизнес, относительно прошлого года увеличилось на 33% Согласно статистике голосовых вызовов МегаФона, в сферу деловых интересов приморцев входит более 120 стран.

Наибольший деловой интерес приморских компаний фокусируется в Юго-Восточной Азии – активность в этом направлении увеличилась на 29%. Лидером по объемам деловых переговоров стал Китай, оттеснив на второе место Южную Корею, с которой региональный бизнес чаще общался в 2022 году. Объем телефонных звонков в Поднебесную увеличился за год на четверть, а количество предпринимателей, готовых работать с китайскими партнерами – почти на 70%.

Самую высокую бизнес-динамику показало взаимодействие с Индией, приморские компании стали в три раза чаще общаться с представителями этой страны. Активный обмен звонками продолжается с Японией, увеличение количества переговоров составило 42%.

Как и в прошлом году, приморцы ведут активные деловые переговоры с предпринимателями из стран СНГ. Чаще всего они общаются с коллегами из Туркменистана, Кыргызстана, Узбекистана и Армении. С начала года количество абонентов, совершающих звонки в эти страны, увеличилось почти в два раза.

– Приморский край исторически является центром международного сотрудничества на Дальнем Востоке. Для улучшения делового климата мы строим в регионе телеком-инфраструктуру, развиваем сеть LTE и создаем условия, в которых бизнес может расширять свою географию и выстраивать коммуникацию с партнерами, находящимися в любой точке планеты, – рассказал директор МегаФона в Приморском крае Роман Матвиенко.

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