Прямой авиарейс может связать Владивосток и Филиппины

Принято решение продолжить дальнейший диалог касаемо этого вопроса. Фото: КП – Владивосток

Заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Владимир Потешкин и чрезвычайный полномочный посол Республики Филиппины в РФ Игорь Байлен провели в Росавиации встречу, в ходе которой стало известно о возможном появлении прямых рейсов из Владивостока в Манилу и Себу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Коллеги из посольства наглядно рассказали о туристическом потенциале провинции Себу и сообщили, что очень заинтересованы в авиационном сообщении между Приморским и Хабаровским краями. В свою очередь Владимир Потешкин уточнил, что российские авиакомпании могут похвастаться только положительным опытом полетов в Филиппины.

Совместно с властями островного государства, Россия готова принять необходимые меры для возобновления полетов из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу. Принято решение продолжить дальнейший диалог касаемо этого вопроса, а это значит, что из Владивостока в Филиппины совсем скоро может появиться прямой рейс.

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