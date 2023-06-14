Жители Владивостока и Находки стали чаще покупать камеры видеонаблюдения для дома

В мае зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров. Фото: Freepik.

Цифровая экосистема МТС, проанализировала спрос на камеры видеонаблюдения в собственной розничной сети. В мае зафиксирован пиковый интерес к этой категории товаров: продажи увеличились в 2,5 раза в штуках по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Основная причина роста, по мнению аналитиков – желание обезопасить свое имущество в период летних отпусков.

Камеры видеонаблюдения становятся все более доступными для покупателей. С начала этого года средняя цена устройства снизилась на 15% и по итогам мая составляет 2 918 рублей. При этом производители активно расширяют ассортимент за счет новых решений. Так, например, на российском рынке увеличилось количество беспроводных моделей, работающих без подзарядки до полугода, и камер с искусственным интеллектом, способных распознавать лица, отправлять SMS и реализовывать другие сценарии работы.

Бренд Xiaomi остается самым популярным у покупателей – он занимает около 80% продаж всех камер видеонаблюдения. На втором и третьем месте расположились TP-Link и SLS соответственно.

В Приморье больше всего камер видеонаблюдения приобрели жители Владивостока и Находки – спрос в этих городах вдвое выше, чем в среднем по региону.

Чтобы дополнительно усилить безопасность своего дома, вместе с камерами приморцы приобретают датчики движения. В мае продажи этих товаров увеличились на 65% по сравнению с прошлым годом. При обнаружении движения датчики могут посылать сигнал владельцу в смартфон или включать свет с помощью интеллектуальной системы освещения.

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