Мать и ее парализованный сын погибли на пожаре в Приморье

Общая площадь пожара составила 96 квадратных метров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Приморском крае дознаватели МЧС России устанавливают причины трагического пожара в Чугуевском районе. Минувшей ночью среды, 14 июня, погибли два человека – женщина и мужчина. По предварительной информации, скончались мать и сын-инвалид. Подробности ЧП озвучили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Тревожный звонок поступил на телефон пожарной охраны поздней ночью, в 2 часа 3 минуты. Звонивший сообщил о пожаре в частном доме по улице Гагарина в селе Соколовка. Незамедлительно на место происшествие прибыли пожарные. В ходе разведки специалисты обнаружили тела женщины и мужчины. К этому моменту оба человека уже были мертвы. Женщине было 83 года, а мужчине – 57.

Как стало известно из социальных сетей, в этом доме проживали мать и ее сын-инвалид. Мужчина был парализован, а соответственно передвигаться возможности у него не было. Как пишут в местных новостных пабликах в Telegram, мать просто не смогла бросить сына…

В пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю сообщили, что общая площадь пожара составила 96 квадратных метров, причина возгорания пока неизвестна. Ущерб еще предстоит установить специалистам.

– На месте работают дознаватели МЧС России и следователи регионального следственного комитета.

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