Заезд на трассу Седанка – Патрокл во Владивостоке частично перекроют до утра 15 июня

Автомобилистов и горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Во Владивостоке частично перекроют одну из важных трасс. Речь об объездной автодороге Седанка – Патрокл. С 18 часов в среду, 14 июня, здесь будут проводиться ремонтные работы. Об этом сообщили в МБУ «Содержание городских территорий».
Так, по данным ведомства, ограничения вступят в силу уже с сегодняшнего вечера. Дорогу в районе заезда на трассу Седанка – Патрокл со стороны Дальхимпрома перекроют до 7 часов утра четверга, 15 июня. За это время специалисты МБУ «СГТ» должны будут заасфальтировать данный участок, укладывая второй слой.
Автомобилистов и горожан попросили с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, что в конце мая во Владивостоке начался масштабный ремонт путепровода на Некрасовской. Подрядчика определили еще в прошлом году, контракт оценили в 33 миллиона рублей.
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