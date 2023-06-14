«Вы у нас защитники»: камчатский боец ищет девочку, написавшую трогательное письмо

Так выглядит письмо девочки. Фото: Владимир Солодов.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в своем telegram-канале просит помочь земляков в поисках 10-летней Маши, написавшей теплое и трогательное письмо бойцам. Один из них хочет лично встретиться и поблагодарить за слова, поддерживающие его в зоне СВО. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

– Мы за вас болеем, чтобы вы были сильными, здоровыми, смелыми. Вы у нас защитники земли. Мы любим вас! И хотим, чтобы вы вернулись живыми, – именно эти строчки написала девочка Маша, которая сейчас учится в 4 классе.

Камчатский боец, получивший от нее весточку, скоро возвращается в родной край. И он хочет лично поблагодарить школьницу с большим сердцем за слова, которые поддерживали его дух в зоне СВО. Поэтому губернатор Солодов просит помочь в поисках маленького автора письма.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко навестил в зоне СВО земляков. Он передал оборудование. Его приезд совпал с контрнаступлением противника.

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