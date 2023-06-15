Владивостокцев просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По Владивостоку прокатится ряд отключений холодной воды. Об этом сообщает портал «Примводоканал». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, в четверг, 15 июня, в 3 часа ночи воду уже отключили в домах по следующим адресам:

40 лет ВЛКСМ, 21а. Балтовская, 1-5а, 6-12, 16-20. Борисенко, 34-52, 35, 35а, 58-76, 61-69, 92-98. Героев Хасана, 1-33, 4-34. Гризодубовой, 33-57. Марины Расковой, 1-9, 4-8. Монтажная, 1-15а, 2-10. Нестерова, 1-13, 2-12. Никифорова, 39-57. Новожилова, 3а-13, 6-14. Сафонова, 2-16, 3-11, 26. Сахалинская, 2-8, 30-38. Строительная 2-я, 7-21, 8-20б. Строительная 3-я, 5-19, 6-20. Талалихина, 1-11а, 2-12.

Водоснабжение вернется в дома потребителей также ночью, в 23 часа. Причина отсутствия воды – плановый ремонт.

С 9 до 19 часов воды не будет в домах по следующим улицам:

Буссе; Волочаевская 25, 28; Жуковского 1-68; Жариковская; Красного Знамени 118а, 120а; Островского 10; Толстого 52-38, 28, 32, 30а; Шилкинская 9, 7, 11, 3, 5, 11а, 13, 13а, 19, 6, 6а, 8, 10, 12, 16, 10а, 16а, 4, 4а, 6а.

Причина та же – плановые ремонтные работы.

С 9 до 18 часов в связи с производством плановых ремонтных работ водоснабжение прервется в домах по улицам:

Барклая, Залесная, Раевского.

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