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НовостиВладивосток14 июня 2023 22:30

Поездка подростка на авто по Уссурийску закончилась полицейской погоней

На 16-летнего мальчика составили ряд протоколов об административном нарушении
София МИХАЙЛОВА
Полицейский через громкоговоритель попросил автомобилиста остановиться, но тот упорно продолжал движение.

Полицейский через громкоговоритель попросил автомобилиста остановиться, но тот упорно продолжал движение.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье сотрудники ДПС задержали подростка, управлявшего автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью полицейский экипаж патрулировал проспект Блюхера в Уссурийске, когда сотрудники вдруг заметили машину марки Honda Logo. Тогда же водителю был подан сигнал об остановке транспорта, на который рулевой вообще никак не отреагировал, а напротив – лишь ускорился и попытался скрыться. Естественно, такое поведение сразу же привлекло внимание. И даже после того, как полицейский через громкоговоритель еще раз попросил автомобилиста остановиться, тот продолжил ехать, создавая угрозу другим участникам движения.

В районе дома по проспекту Блюхера, 71, машину все же удалось остановить. Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток. Также сотрудники ДПС выяснили, что «Хонда» снята с регистрационного учета, а потому номерные знаки пришлось изъять.

Незамедлительно полицейские нашли мать нарушителя, в присутствии которой составили ряд административных материалов: и за езду без водительского удостоверения и страховки, и за невыполнение требования полиции. Рассматривать материалы будет административная комиссия, которая и решит, что делать дальше с юным гонщиком.

О том, чья же эта машина, и как ключи оказались у подростка, в полиции, почему-то, не сообщили...

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