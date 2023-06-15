Поездка подростка на авто по Уссурийску закончилась полицейской погоней

Полицейский через громкоговоритель попросил автомобилиста остановиться, но тот упорно продолжал движение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приморье сотрудники ДПС задержали подростка, управлявшего автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Ночью полицейский экипаж патрулировал проспект Блюхера в Уссурийске, когда сотрудники вдруг заметили машину марки Honda Logo. Тогда же водителю был подан сигнал об остановке транспорта, на который рулевой вообще никак не отреагировал, а напротив – лишь ускорился и попытался скрыться. Естественно, такое поведение сразу же привлекло внимание. И даже после того, как полицейский через громкоговоритель еще раз попросил автомобилиста остановиться, тот продолжил ехать, создавая угрозу другим участникам движения.

В районе дома по проспекту Блюхера, 71, машину все же удалось остановить. Выяснилось, что за рулем находился 16-летний подросток. Также сотрудники ДПС выяснили, что «Хонда» снята с регистрационного учета, а потому номерные знаки пришлось изъять.

Незамедлительно полицейские нашли мать нарушителя, в присутствии которой составили ряд административных материалов: и за езду без водительского удостоверения и страховки, и за невыполнение требования полиции. Рассматривать материалы будет административная комиссия, которая и решит, что делать дальше с юным гонщиком.

О том, чья же эта машина, и как ключи оказались у подростка, в полиции, почему-то, не сообщили...

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