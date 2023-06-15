Как консервная банка: авария с перевертышем произошла на въезде во Владивосток

Последствия ДТП. Фото: скриншот из видео.

Минувшей ночью четверга, 15 июня, на въезде во Владивосток произошла серьезная авария. Об этом в своем Telegram-канале сообщил аварийный комиссар «Автогарант». Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Все случилось в районе улицы Маковского, 7в. Очевидцы рассказывают, что виновником аварии стал водитель Honda Fit. Рулевой не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с джипом марки Nissan Safari. Удар был такой силы, что малолитражка перевернулась на крышу. В результате автомобиль буквально превратился в консервную банку.

По предварительной информации, пострадали четыре человека: водитель и пассажир джипа, пассажир «Фита» и водитель, которого с места происшествия увезли медики.

Аварийный комиссар сообщает, что виновник аварии без полиса ОСАГО. К тому же, рулевой был в состоянии алкогольного опьянения. Разбираться в произошедшем теперь предстоит сотрудникам ДПС.

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