Неравнодушный и талантливый человек: в Приморье скончался автор мемориала Николаю Соллогубу

Скульптор скончался 10 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Приморье ушел из жизни скульптор, работы которого украшают улицы дальневосточной столицы. Георгий Шароглазов скончался 10 июня. Трагичную новость сообщили в пресс-службе управления культуры Владивостока. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Георгий Шароглазов на протяжении нескольких десятилетий реставрировал и создавал скульптуры. Среди его работ – мемориал с горельефом Николая Соллогуба, первого редактора первой городской газеты «Владивосток», памятник Николая Шкота, одного из основателей приморской столицы, начальника южной гавани, участника Крымской войны и обороны Севастополя и другие, посвященные почетным жителям города.

Также скульптор участвовал в реставрации Ростральной колонны – символа Владивостока, а также в восстановлении памятников, посвященных героям Великой Отечественной войны.

– Мы благодарим скульптора за его труд и скорбим вместе со всеми, кому был дорог этот неравнодушный и талантливый человек, – добавили в управлении культуры.

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