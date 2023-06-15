В Приморье нашли пропавшего на реке Большая Уссурка подростка

Приморец утонул в присутствии очевидцев. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

В начале июня на реке Большая Уссурка пропал 16-летний подросток. После этого были организованы поиски, а также заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю Аврора Римская рассказала, что юношу нашли. Подробности в материале.

Как поделились с редакцией, пропал подросток 1 июня, нашли его спустя шесть дней – 7 числа. Шансов на выживание у него не было. Под воду он ушел в присутствии очевидцев, а искали его водолазы Следственного комитета. Через два метра от берега у реки начинается сильное течение, видимо оно и помешало юноше выплыть обратно. Его тело обнаружили на дне в том же месте, где он утонул.

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