Краевой избирком озвучил даты проведения выборов губернатора Приморья

Заседание крайизбиркома прошло 14 июня. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Избирательная комиссия Приморья в среду, 14 июня, провела заседание и назначила выборы губернатора края. Мероприятие продлится три дня – с пятницы по воскресенье, с 8 по 10 сентября.

Кроме того, уже дан старт избирательной кампании, хотя подготовка к выборам началась еще весной этого года.

Напомним, что в апреле во Владивосток приезжала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. Судя по всему, она проверяла, как Приморский край готовится к выборам. Самое главное кампании этого года – не допустить повторения скандала 2018 года, когда жители выбирали между Андреем Тарасенко и Андреем Ищенко, а потом стало невозможным подсчитать голоса людей. В итоге ЦИК признал выборы недействительными, новое мероприятие прошло через три месяца. Главой региона стал Олег Кожемяко.

Добавим, что во время своего апрельского визита Памфилова сказала, что Приморье не готово к внедрению и проведению дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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