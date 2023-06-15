В Приморье родителей живодеров, которые зарезали собаку, привлекли к ответственности

Нож, который подростки показывали в камеру, изъяли. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В минувшие выходные в селе Родниковый Кировского района трое подростков убили бездомную собаку. В итоге родителей юных приморцев привлекли к ответственности, рассказали в пресс-службе УМВД по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

О случившемся мы писали ранее. На кадрах ролика один из подростков демонстрирует в камеру биту с ножом. Живодерами оказались приморцы 12, 13 и 15 лет, у них изъяли острый предмет, которым была убита собака.

Так как подростки еще не достигли 16 лет, на них нельзя завести уголовное дело, поэтому с ними провели профилактическую беседу. Зато их родителей привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних). Максимальное наказание, которое грозит взрослым – штраф от 100 до 500 рублей.

Материалы проверки полиция направила в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для дальнейшего рассмотрения.

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