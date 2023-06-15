Асфальтовый завод в Приморье обещает вознаграждение за информацию о поджигателе оборудования

Компания проводит свою проверку. Фото: принтскрин видео.

В Приморье неизвестный устроил поджог на территории асфальтового завода АО «СПЕЦСУ» в Воздвиженке. По информации пресс-службы компании, огонь уничтожил часть оборудования. Предприятие готово вознаградить тех, кто может предоставить какую-либо информацию о поджигателе. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе компании, в пожарно-спасательной лаборатории установили, что это был поджог, кто-то бросил в контейнер с оборудованием бутылку с горючей смесью.

– Как квалифицировать данное преступление – задача следователей. Но мы в свою очередь заявляем – это деяние направлено на подрыв дорожной отрасли Приморского края, влияет на исполнение сроков национального проекта «Безопасные качественные дороги». Потому что этот асфальт высочайшего качества ждут на многих дорогах региона, по которым ездят сотни тысяч жителей нашего и соседних краев и областей.

Представители компании также проводят свою проверку и предполагают, что это мог сделать кто-то из местных жителей, кто против размещения производства. Они предлагают вознаграждение за информацию о том, кто мог поджечь контейнер, а также обещают конфиденциальность.

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