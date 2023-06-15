В полиции Владивостока рассказали подробности массовой аварии на Шилкинской

Один из пострадавших автомобилей. Фото: КП – Владивосток

В пресс-службе УМВД России по Приморскому краю озвучили подробности массового ДТП с участием пяти автомобилей на Шилкинской во Владивостоке. Выяснилось, что за рулем джипа находилась женщина, к тому же еще и пьяная. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Известно, что ЧП случилось ночью. 43-летняя жительница Владивостока за рулем авто марки Toyota Land Cruiser не справилась с управлением внедорожника и влетела в припаркованные у дороги автомобили. Возможно, автомобилистка потеряла управление транспортом по причине того, что находилась в нетрезвом состоянии.

Итог: пять покореженных автомобилей, среди которых Nissan X-Trail, Toyota Camry, Toyota Belta и Toyota Aqua. Ущерб машинам нанесен колоссальный, возможно будет оценен даже не в один миллион. Кроме того, пострадала и машина виновницы.

Что касается людей, информации о травмированных не поступало.

В отношении женщины составлен административный протокол. Также ей теперь предстоит компенсировать материальный ущерб. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» обратилась в пресс-службе полиции за комментарием по поводу наличия страхового полиса у виновницы.

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