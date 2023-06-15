В Приморье энергетики ДРСК увеличивают количество птицезащитных устройств на ЛЭП

Фото: предоставлено АО «ДРСК».

Энергетики Приморских электрических сетей (филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания», входит в Группу РусГидро) продолжают установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах воздушных линий электропередачи в западных и центральных районах края. Оснащение ими опор снижает риск аварийных ситуаций и позволяет сохранить популяцию краснокнижных птиц.

С начала реализации проекта с 2019 года в приморском филиале установлено более 770 ПЗУ и порядка 50 м протекторов для защиты провода от вибрации и колебаний в местах его выхода из соединительных зажимов. До конца года энергетики компании планируют установить ещё 675 ПЗУ и 351 м протекторов.

Основное количество ПЗУ устанавливают на линии 110 кВ в западных и центральных районах Приморья, где наблюдается большое количество скопления пернатых, особенно, аистов.

Птицезащитные устройств энергетики изготавливают как самостоятельно из пропиленовых труб, так и применяют ПЗУ заводского типа. Противопосадочные устройства, изготовленные хозяйственным способом, чаще всего применяются на линиях 6-10 кВ для предотвращения перекрытия птицами изоляции, и они уже доказали свою эффективность.

А с недавнего времени энергетики ДРСК внедряют и инновационные технологии в области защиты ЛЭП от гнездования птиц - ультразвуковые установки с датчиком движения.

Всего в рамках целевой программы ДРСК с 2023 по 2027 годы энергетики компании планируют установить на ЛЭП около 30 тысяч ПЗУ и более 500 метров защитного протектора, на общую сумму более 170 млн. рублей.

Справка:

АО «ДРСК» (входит в Группу РусГидро) осуществляет свою деятельность на территории Амурской области, Приморского края, Хабаровского края, Еврейской автономной области, а также юга Республики САХА (Якутия). Общая площадь указанных регионов составляет 1 604,3 тыс. км2, численность населения - свыше 4,2 млн человек. В обслуживании компании 59 527 км линий электропередачи напряжением 0,4 - 110 кВ, 722 подстанции (общее количество ПС и ТП 12 191 шт.), установленная мощность 16 240 МВА. Головной офис компании расположен в г. Благовещенске Амурской области.

РусГидро – крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро – первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,4 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке - свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.

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