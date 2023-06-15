В Приморье нашли тела утонувших в реке Полтавка детей

На месте работают следователи и спасатели. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Тела двух детей 9 и 10 лет, которые пропали после купания на реке в Приморье, обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Приморскому крае. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, корреспонденту редакции сообщили, что 14 июня трое друзей отправились купаться на реку Полтавка, что в Октябрьском районе. Взрослых рядом с ними, естественно, не было. К вечеру домой вернулся только самый старший из ребят – 13-летний подросток. Двое других бесследно исчезли.

После сообщения о пропаже детей на реке, следователи завели уголовное дело – причинение смерти по неосторожности. К поисковым работам присоединились и спасатели ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Во второй половине дня в четверг, 15 июня, стало известно, что тела двух мальчиков обнаружены в реке. Оба они погибли. На месте работают следователи СК и сотрудники МЧС.

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