Обмазали экскрементами: во Владивостоке неизвестные оставили неприятное послание автомобилисту

В социальных сетях бурно обсуждают историю с автомобилем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Хорошими делами прославиться нельзя. Именно так поет небезызвестная героиня мультика в не менее популярной песне. Судя по всему, по этому же принципу действовали злоумышленники с улицы Сочинская во Владивостоке, которые обмазали собачьими экскрементами припаркованный у дома автомобиль. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Весьма неприятный видеоролик появился в социальных сетях в четверг, 15 июня. На кадрах – автомобиль марки Honda Accord. И все бы ничего, но владельца машины ждал неприятный сюрприз. Минувшей ночью неизвестные измазали транспорт собачьими фекалиями, под «удар» попали капот, лобовое и боковые стекла и даже ручка водительской двери. Чем хозяин «Хонды» так разгневал соседей – неизвестно.

В соцсетях предположили, что это своеобразный «привет» и автомобилисту, и местным собачникам. Рулевой машины якобы постоянно паркуется вторым рядом и блокирует выезд другим участникам движения. А с владельцами собак все просто – загадили всю территорию вокруг.

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